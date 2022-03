The Players: in Florida trionfa Smith, Lahiri secondo

ROMA, 14 MAR - Cameron Smith vince in Florida il The Players Championship e festeggia il quinto titolo in carriera (il secondo del 2022 dopo quello ottenuto a gennaio nel Sentry Tournament of Champions) sul Pga Tour. Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72), l'australiano - nonostante una palla spedita in acqua alla 72/a ed ultima buca del torneo - con un parziale di 66 (-6) su un totale di 275 (69 71 69 66, -13) colpi, ha superato in volata l'indiano Anirban Lahiri (in testa al termine del 'moving day'), secondo con 276 (-12). Il successo ha fruttato a Smith, 28enne di Brisbane, 3,6 milioni di dollari a fronte di un montepremi complessivo di venti milioni, il più alto di sempre per un torneo del Pga Tour. Finale amaro per Francesco Molinari, solo 42/o con 286 (70, 73, 69, 74, -2) al termine di un ultimo round chiuso in 74 (+2), con tre birdie e cinque bogey. Prova deludente anche per Jon Rahm. Lo spagnolo, numero 1 mondiale, non è andato oltre il 55/o posto con 290 (+2). Incredibile quanto successo all'iberico che ha chiuso la buca 4 (par 4), con un quintuplo bogey. Mai fino ad ora, nella sua carriera sul PGA Tour, lo spagnolo aveva concluso una buca in 9 colpi. Sei anni dopo l'ultima volta (Jason Day nel 2016), un australiano (cinque in tutto quelli che ci sono riusciti) torna così a vincere questa competizione. E' Smith il nuovo campione del The Players Championship.

