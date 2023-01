Thiago Motta, il Bologna è sulla strada giusta

BOLOGNA, 27 GEN - "Abbiamo vinto, creato tantissimo senza prendere gol: sono soddisfatto come ero soddisfatto della partita contro la Cremonese che però non abbiamo vinto. Però abbiamo dato continuità e sono sicuro che questa sia la strada giusta". Al termine della vittoria con lo Spezia, l'allenatore Thiago Motta è soddisfatto del suo Bologna, ma non si sbilancia e non fa proclami. "Adesso i ragazzi devono riposarsi perché abbiamo giocato tre partite intense e ravvicinate - ha detto - e poi pensare subito alla Fiorentina. Orsolini deve migliorare la fase difensiva, ma sono contento della sua partita come della partita di tutti. Zirkzee ha dimostrato quello che deve, anche se deve migliorare la condizione, ha lavorato bene insieme alla squadra, ma per quello che aspettiamo da lui deve fare ancora di più". Anche perché i tempi di recupero di Arnautovic paiono allungarsi. "Sta recuperando - dice il tecnico rossoblù - ma non è pronto". Per lo Spezia una sconfitta che complica un po' la classifica, ma con tante attenuanti. "Abbiamo avuto difficoltà durante la settimana - dice l'allenatore in seconda Fabrizio Lorieri - sono mancati giocatori come Nzola, Ekdal e Bastoni che quando non ci sono si sentono. Abbiamo interpretato bene la partita e tutto sommato abbiamo fatto quello che potevamo fare anche se questa è una sconfitta che non ci fa piacere".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA