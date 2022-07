Tifosi Atletico Madrid ancora contro CR7 'antitesi nostri valori

ROMA, 27 LUG - Dopo l'hastag #ContraCR7 diventato rapidamente virale su Twitter, c'è un'altra dura presa di posizione dei tifosi dell'Atletico Madrid nei confronti dell'ipotesi che Cristiano Ronaldo giochi nella loro squadra. Così la 'Unión Internacional de Penas' dell'Atletico, l'ente che gestisce oltre 300 gruppi organizzati di tifosi biancorossi in giro per il mondo, ha diffuso un comunicato per mostrare tutto il suo dissenso circa il possibile arrivo di CR7. "Manifestiamo il nostro assoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all'Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo - è scritto nella nota dell'associazione dei tifosi dei 'colchoneros' -. E' un giocatore che rappresenta l'antitesi dei valori che stanno alla base del nostro club: spirito di sacrificio, generosità, semplicità e umiltà. Cristiano non potrebbe mai conquistare né il nostro affetto né la nostra gratitudine, per questo chiediamo alla società di non acquistarlo in alcun modo".

