Tiro a segno: Mondiali; argento e carta olimpica per Sollazzo

IL CAIRO, 14 OTT - Nella seconda giornata dei Mondiali 2022 di tiro a segno, in corso al Cairo, l'Italia coglie la sua prima e medaglia e soprattutto il primo pass olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. A mettersi al collo l'argento, nella prova individuale maschile di carabina 10 metri, è stato Danilo Dennis Sollazzo. L'azzurro classe 2002 si è preso il secondo gradino del podio al termine di una giornata incredibile, condotta in maniera quasi perfetta. Dopo la prova di qualificazione chiusa al quarto posto (631,9 punti), Sollazzo è arrivato al primo posto nel Ranking Match (262,7) cedendo solo all'indiano Rudrankksh Balasaheb Patil nel 'Gold Medal Match', nel quale l'indiano a rimontato imponendosi 17-13. Il bronzo è invece andato al cinese Lihao Sheng. I Mondiali 2022 di tiro a segno proseguiranno fino al prossimo 27 ottobre in Egitto, con le gare di carabina e di pistola dai 10, dai 25 e dai 50 metri.

