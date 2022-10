Tiro a volo: appello deputati Usa e Ue, imporre sanzioni a Lisin

NEW YORK, 27 OTT - Il presidente della Federazione mondiale del tiro, l'oligarca russo Vladimir Lisin, dovrebbe essere sanzionato per la guerra in Ucraina. E' quanto si legge in una lettera inviata al segretario di Stato americano Antony Blinken e all'Alto Rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrell e firmata da alcuni deputati americani ed europei, fra i quali i membri del Congresso Steve Cohen e Joe Wilson "I prodotti delle aziende di Lisin sono usati per condurre operazioni militari sul territorio ucraino e per uccidere ucraini", si legge nella missiva datata 24 ottobre. Lisin, proprietario della maggiore impresa metallurgica russa, ha un patrimonio stimato in quasi 30 miliardi di dollari. Nella lettera i deputati chiedono anche sanzioni per l'attore Steven Seagal, accusato di aver pubblicamente appoggiato la guerra della Russia contro l'Ucraina, approvato l'aggressiva politica di occupazione di Vladimir Putin e riconosciuto la Crimea come territorio russo.

