Tiro a volo: Cdm; vince Rhode, è anche vicepresidente Issf

RABAT, 15 GEN - A 16 anni vinse il suo primo oro olimpico, ad Atlanta 1996 e oggi, a 43 anni, dopo aver ottenuto altre cinque medaglie (2 ori, 1 argento e 2 bronzi) in altrettante diverse edizioni dei Giochi, fino a Rio 2016, l'americana Kimberly Rhode, 43enne considerata la 'Maradona del tiro a volo', non si è stancata di primeggiare-. Così oggi, a Rabat, ha vinto la gara di Skeet della prima 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo, una delle discipline di cui, da un paio di mesi, è anche vicepresidente della federazione mondiale, la Issf. Infatti, lo scorso dicembre, è stato scelta dal nuovo presidente dell'ente internazionale del tiro, Luciano Rossi (che ha voluto dare voce agli atleti) come una dei suoi quattro vice. In Marocco la Rhode ha battuto in finale la greca Emmanouela Katzouraki per 37-36 su 40 piattelli. Al terzo posto, con 25/30, la cipriota Konstantia Nikolau. Male le azzurre: la migliore è stata, al 18/o posto, Martina Maruzzo, mentre Sara Bongini ha chiuso in ventesima posizione. Soddisfazioni per l'Italia sono venute dalla gara maschile, dove Valerio Palmucci, 25enne poliziotto di Fiano Romano, si è classificato terzo con 27/30. A vincere è stato il greco Nicolaos Mavrommatis, che nel duello per l'oro ha battuto l'egiziano Azmy Mehelba per 38-37. 19/o l'altro azzurro Emanuele Fuso.

