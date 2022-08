Tiro a volo: Europei; Fossa a squadre, 2 ori per l'Italia

LARNACA, 29 AGO - L'Italia del ct della Fossa Albano Pera continua a conquistare medaglie d'oro agli Europei di tiro a volo a Cipro. Dopo quelli di Silvana Stanco nella gara femminile e di Jessica Rossi e Daniele Resca nel Mixed Team, oggi sono arrivati quelli delle gare a squadre, maschile e femminile. Così oggi a Larnaca è risuonato solo l'inno di Mameli. Il primo oro di giornata è arrivato per mano di Silvana Stanco, Jessica Rossi e Giulia Grassia. Le tre azzurre hanno dominato la competizione a squadre con 215/225 nelle qualificazioni e un netto 6-0 inflitto al trio della Finlandia nel medal match che ha regalato loro il titolo di campionesse europee 2022. Poi c'è stato anche il successo degli uomini, con Mauro De Filippis, Daniele Resca e Lorenzo Ferrari, che hanno riscattato l'opaca prova nella gara individuale meritandosi l'oro europeo con 215/225 in qualificazione e con 6-2 nel medal match contro i portacolori della Croazia. Alla fine dei conti, il bilancio della kermesse continentale per la nazionale di Albano Pera è di 4 medaglie d'oro, una di bronzo (Rossi nell'individuale donne) e una Carta Olimpica per Parigi 2024.

