Tokyo, nuova delusione nella scherma italiana: fuori i siciliani Fichera e Garozzo

Ancora una delusione per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d'argento) sono stati eliminati

dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale, della prova a squadre. L'Italia - con in pedana Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo - ha perso con i russi per 45-34.

«Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività». Così lo schermidore azzurro Marco Fichera, a nome di tutta la squadra di spada maschile, dopo l’eliminazione. «Il risultato è deludente - prosegue - le critiche ci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che leggiamo e abbiamo letto in questi giorni sul nostro professionismo. Questo non lo tolleriamo più».

