Tokyo, Pizzolato rientra a Salaparuta ed è festa

È stato accolto stamattina a Salaparuta, nel Trapanese, da un capannello di amici d’infanzia e concittadini, Nino Pizzolato, il giovane medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel sollevamento pesi. In piazza anche i genitori, Giacomo e Franca e il sindaco Vincenzo Drago. Pizzolato è rientrato in Italia e ora nel suo paese natale in Sicilia trascorrerà qualche giorno di vacanza, in compagnia della famiglia, prima di ritornare a Roma. Per lui, nei prossimi mesi, è in programma una festa ufficiale. Intanto stamattina alla notizia del suo arrivo in paese è stata improvvisata un’accoglienza festosa con foto e applausi.



