Tony Cairoli non si ferma più: terzo podio consecutivo nella MXGp

Non si ferma più la rincorsa di Tony Cairoli verso la conquista del decimo titolo iridato nel Mondiale di motocross. Il pilota di Patti con la sua Ktm del Team De Carli, domenica scorsa in Olanda è salito per la terza volta consecutiva sul podio della classe MXGp e senza la caduta in gara-2 nel Gp d'esordio in Russia (in gara-1 era stato terzo) adesso i punti di distacco dal leader provvisorio, l'iridato in carica, lo sloveno Tim Gajser, potevano essere di meno.

In Olanda Cairoli è rimasto attardato in gara-1 chiudendo all'8° posto, ma poi in gara-2 s'è scatenato superando tutti gli avversari fino all'ultimo giro quando è toccato a Gajser e ha vinto la manche chiudendo al 2° posto totale e adesso dopo quattro prove del Mondiale è a soli 23 punti dallo sloveno che guida la classifica dopo 4 Gran Premi.

<Sono contento del risultato complessivo ma non tanto della prima manche – racconta Tony - so di avere le capacità e la forma fisica per fare meglio dell'ottavo posto ma ho commesso un errore e ho fatto una brutta partenza. Le partenze oggi non sono state eccezionali e questa è la parte negativa ma la seconda manche è stata davvero buona e sono contento di come sono riuscito a recuperare sulla testa della corsa. Un podio a ogni settimana è il nostro obiettivo e avevo un po' paura che l'ottavo posto della prima manche rendesse le cose difficili... ma alla fine siamo arrivati secondi>.

Prossimo appuntamento con la MXGp domenica sulla pista dura di Loket, per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

LA CLASSIFICA. Ecco la classifica del Mondiale MXGp dopo quattro prove: 1) Tim Gajser (Honda) 166 punti; 2) Jeffrey Herlings (Ktm) e Tony Cairoli (Ktm) 143 punti; 4) Romain Febvre (Kawasaki) 143 punti.

