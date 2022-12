TORINO, 27 DIC - Non c'è pace per Pietro Pellegri: l'attaccante del Torino si è di nuovo fermato. "I primi esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra da accertare con ulteriori valutazioni strumentali che verranno eseguite nelle prossime ore", fa sapere il club granata in una nota ufficiale. Il classe 2001 rischia uno stop di circa un mese.

