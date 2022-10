Torino: Juric, abbiamo giocato bene ma paghiamo gli errori

NAPOLI, 01 OTT - Un avvio pieno di errori è costato al Toro la sconfitta al Napoli. Così la pensa Ivan Juric: "I miei non sono entrati male in campo, avevano voglia di fare, ma hanno fatto errori gravi di attenzione, concentrazione, e di lettura che il Napoli ha sfruttato alla grande - ha detto -. Forse anche i nazionali sono arrivati svuotati ma la mancanza di cura nei particolari ha inciso e il Napoli lo ha sfruttato subito". "Per il resto abbiamo anche giocato bene, abbiamo create tante occasioni contro il Napoli, abbiamo fatto momenti di gara molto belli. Ma quando mancano dettagli come all'inizio tutto diventa difficile", ha proseguito. Juric ha commentato anche la sua espulsione nella ripresa per le proteste contro l'arbitro: "Mi sembrava ci fosse un fallo netto di Rui che meritava l'ammonizione. Era accaduto proprio davanti a me mi sembrava molto ovvio e palese. La mia è stata una reazione istintiva e quindi sono stato espulso. Il fallo mi era chiaro poi magari mi sbaglio io".

