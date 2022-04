Torino; Juric "contento per crescita, Belotti out 10 giorni'

TORINO, 22 APR - "Tanti giocatori sono cresciuti, ecco perché sono soddisfatto: domani contro lo Spezia sarà una sfida tosta, nel girone di ritorno hanno fatto benissimo": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della gara contro i liguri. E sulla situazione in infermeria: "Belotti starà fermo una decina di giorno ma non ho ancora deciso se gioca Pellegri o Sanabria - aggiunge l'allenatore - e Mandragora torna dall'inizio, mentre penso che Pobega non riesca a recuperare dal problema alla caviglia".

