Torino: Juric, Lukic non sarà capitano

TORINO, 19 AGO - "Lukic verrà convocato ma non sarà capitano, poi vedremo come vanno le cose": il tecnico del Torino, Ivan Juric, torna sul caso legato al centrocampista serbo. Quanto al mercato, l'allenatore granata afferma che "negli ultimi dieci giorni abbiamo accelerato e abbiamo fatto ciò che mi aspettavo ma ci manca ancora qualcosa, specialmente in mezzo al campo: "Serve - spiega - un giocatore con maggiore fisicità, anche perché l'anno scorso c'erano Pobega e Mandragora". Domani c'è la Lazio al Grande Torino: "Si sono rinforzati e hanno coperto i punti deboli, noi siamo pronti seppur con qualche acciacco: Miranchuk sarà fuori a lungo, in porta giocherà Milinkovic-Savic, Buongiorno rientrerà al centro della difesa e Vlasic può partire titolare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA