Torino, Juric: "Un ritiro brutto come l'anno scorso"

TORINO, 12 AGO - "Abbiamo fatto un ritiro brutto e con pochi giocatori, non era facile lavorare: siamo rimasti concentrati sul lavoro sperando che la squadra si completasse e con l'obiettivo di prepararci bene per il campionato": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così l'estate dei granata. "Siamo incompleti a livello numerico - spiega l'allenatore - e non abbiamo ancora il sostituto di Bremer, il miglior difensore della serie A: l'andazzo è lo stesso dell'anno scorso, con tanti giocatori arrivati dopo stagioni negative, e speriamo che ci diano un buon contributo. Ma con gli acquisti nuovi abbiamo aumentato la concorrenza, il mercato è ancora lungo anche se abbiamo buttato al vento 40 giorni".

