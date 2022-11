Torino: Juric "valutiamo Pellegri. Se c'è, è titolare"

TORINO, 08 NOV - "Oggi valutiamo Pellegri: se è disponibile, giocherà dall'inizio": il tecnico del Torino, Ivan Juric, spera di recuperare il classe 2001 in vista della Sampdoria. "Sanabria può essere utile ma a gara in corso, per il resto vedrò se fare cambiamenti - continua l'allenatore granata - e penso che Linetty comincerà titolare". La sua squadra è reduce dallo stop di Bologna: "Mi sono piaciuti i primi 10-15 minuti del secondo tempo, ma abbiamo subito gol per nostre disattenzioni - l'analisi della sconfitta al Dall'Ara - e domani dovremo essere al 100% perché altrimenti perdi: la Sampdoria è in difficoltà, ma ha buoni giocatori e contro la Fiorentina ha fatto bene".

