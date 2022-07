Torino: lite Vagnati-Juric, per i social scene da ring

WAIDRING, 28 LUG - Il Torino prova a ripartire dopo la tempesta: la lite Vagnati-Juric ha fatto il giro del mondo e sui social non si parla d'altro. La squadra sta per concludere il ritiro di Waidring, in Austria, mentre tifosi e volti noti si scatenano nelle reazioni del giorno dopo. E l'acceso confronto tra il tecnico e il dt, separati a fatica dal team manager, Marco Pellegri, nel parcheggio del Kuhotel, è stato trasformato in un incontro da boxe con vari fotomontaggi. "Vagnati è un pazzo, litigare con Juric è una delle cose più rischiose che un essere umano possa fare" l'ironia di un altro utente su Twitter. Ed è arrivato anche un messaggio di Mauro Berruto, ex ct del volley, e noto tifoso granata: "Lo so che da qualche parte ci sei ancora: dai Toro, adesso basta. Torna a casa". Nel frattempo, si attendono ancora reazioni da parte del presidente, Urbano Cairo, mentre il dt Vagnati si è presentato ai microfoni di Sky nella serata di ieri per gettare acqua sul fuoco. La stragrande maggioranza dei tifosi però ha deciso da che parte stare: la fiducia è tutta per il tecnico Juric, mentre si respira grande malumore anche all'interno della piazza per un mercato che continua a rimanere fermo al palo.

