Torino: Ricci, puntiamo a un bel campionato

TORINO, 24 LUG - "Puntiamo a fare un bel campionato. Io voglio provare a segnare più gol e a fornire più assist": così il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, in conferenza stampa dal centro sportivo di Waidring, in Austria, dove i granata stanno proseguendo la preparazione estiva. "Mi sto trovando benissimo - ha continuato il classe 2001, prelevato a gennaio dall'Empoli - esattamente come quando sono arrivato l'anno scorso, e ho sempre sentito la fiducia di società, tecnico e tifosi". Su cosa deve migliorare Ricci? "So che devo crescere in fase difensiva - ammette il centrocampista - e devo diventare più aggressivo: è ciò che chiede il mister, voglio fare di più sotto questo aspetto". Quanto alla Nazionale, "la chiamata di Mancini è stata molto bella, ma io penso al Toro e a fare bene in granata; se poi arriverà un'altra chiamata in azzurro, ben venga".

