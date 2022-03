Torino, Vagnati: "Rigore clamoroso,cosa inaccettabile"

TORINO, 13 MAR - "Ci sono due errori: c'è rigore prima e dopo il Var, è una cosa clamorosa e inaccettabile". Così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, tuona ai microfoni di Dazn a proposito del contatto in area Ranocchia-Belotti non sanzionato con il rigore. "Abbiamo sempre avuto e avremo sempre rispetto per chi prende le decisioni - aggiunge il dirigente del club granata dopo l'1-1 con l'Inter - ma è un rigore che non si può non fischiare". E svela anche un retroscena: "Nel secondo tempo ho parlato con l'arbitro Guida, mi ha detto 'se non mi hanno richiamato al Var, evidentemente ho fatto la scelta giusta'", il racconto di Vagnati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA