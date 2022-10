Dà un morso a una avversaria, l'azzurra Tounesi squalificata per 12 partite

Mondiali addio per la seconda linea della Nazionale femminile di rugby Sara Tounesi squalificata per 12 partite dopo il morso dato a un'avversaria nel corso della partita dei Mondiali di domenica scorsa ad Auckland contro il Giappone e vinta daklle Azzurre per 21 a 8.

Il comitato disciplinare del torneo ha deciso di comminare la lunga squalifica perché Tounesi è stata riconosciuta colpevole di aver commesso "un gesto del tutto antisportivo".

Secondo il comitato presieduto da Christopher Quinlan, composto anche dall'ufficiale giudiziario Brenda Heather-Latu di Samoa e dall'ex membro di mischia degli All Blacks Ofisa Tonu'u, "dopo aver considerato tutte le prove e il filmato dell'azione, la giocatrice italiana ha morso quella giapponese, infrazione che meritava un cartellino rosso, e di conseguenza ha accolto il reclamo. Il comitato ha deciso che la squalifica appropriata fosse di 18 partite, ma viste le attenuanti ha ridotto la sanzione a 12". Tounesi salterà quindi il quarto di finale di sabato contro la Francia più altre undici partite della Nazionale.

