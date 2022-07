Tour donne; 2/a tappa a Vos, batte Persico in volata

ROMA, 25 LUG - L'olandese Marianne Vos ha conquistato la maglia gialla al Tour de France femminile vincendo la seconda tappa in uno sprint a tre davanti all'azzurra Silvia Persico, che oggi compie 25 anni, e alla polacca Katarzyna Niewiadoma. Quarta l'altra azzurra Elisa Longo Borghini, mentre si è ritirata Marta Cavalli: la vincitrice dell'Amstel Gold e della Freccia Vallone 20220 è stata la principale vittima di una delle numerose cadute verificatesi negli ultimi 40 dei 136 km della frazione tra Meaux e Provins. Sesto posto per l'olandese Lorena Wiebes, che aveva cominciato da leader la tappa ma che non è riuscita a entrare nel gruppetto di fuggitive che si sono giocate la volata, ed è giunta con 29 secondi di ritardo. Vos guida la classifica generale con 10 secondi di vantaggio su Persico e 12 sulla Niewiadoma. La terza tappa di domani, 133,6 km attraverso la regione dello Champagne da Reims a Epernay, sarà ancora terreno di caccia per le velociste.

