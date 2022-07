Tour donne:maglia gialla Vos vince 6/a tappa,Bastianelli 2/a

ROSHEIM, 29 LUG - La maglia gialla del Tour de France donne, l'olandese Marianne Vos, ha vinto in volata la 6/a tappa, da Saint-Die-des-Vosges a Rosheim lungo 128,6 chilometri. Al secondo posto Marta Bastianelli, al terzo la belga Lotte Kopecky. Quarta e quinta altre due italiane, la campionessa del mondo Elisa Balsamo e Silvia Persico. Proprio la Persico, a due tappe dal termine del Tour, è seconda in classifica generale con 30" di svantaggio su Vos. Stesso ritardo per la polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre Elisa Longo Borghini è quarta a 35". Decisiva sarà la tappa di domani, che prevede tre gran premi della montagna con salite fino a quota 3.000 metri.

