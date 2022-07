Tour: fair play Vingegaard, Pogacar cade e lui lo aspetta

ROMA, 21 LUG - Pogacar cade, Vingegaard frena in discesa e lo aspetta per riprendere il duello per la maglia gialla. Gesto di grande fair play al Tour de France del danese della Jumbo Visma nei confronti del suo rivale in un momento chiave della 18/a tappa. Il danese e lo sloveno si stanno marcando a uomo tra salite e discese della frazione pirenaica da Lourdes a Hautacam. Nella discesa pericolosa dal Col de Spandelles, a una trentina di chilometri dal traguardo, prima ha rischiato di cadere Vingegaard, poi è finito a terra Roglic, perdendo subito molto terreno ma il danese ha frenato aspettando il rivale, che lo ha ringraziato stringendogli la mano prima di tornare a spingere entrambi sui pedali.

