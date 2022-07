Tour: Majka positivo a Covid ma carica virale bassa, proseguirà

ROMA, 12 LUG - Rafal Majka risulta positivo al Covid-19. Tuttavia, la sua carica virale è ritenuta bassa, quindi il corridore della UAE Emirates non viene ritenuto contagioso per i colleghi. Il polacco è il terzo componente della squadra della maglia gialla Tadej Pogacar a risultare positivo, dopo il norvegese Vegard Stake Laengen e il neozelandese Sam Bennett. Il dottor Adrian Rotunno, della squadra emiratina, ha pubblicato il seguente tweet sull'account ufficiale della squadra: "Come da nostri protocolli interni @majkaformal è stato testato per il Covid-19 e questa mattina ha restituito un risultato positivo. È asintomatico e, analizzando la sua PCR, è stato riscontrato un rischio molto basso di infettività, simile al caso di Bob Jungels all'inizio della gara". Il lussemburghese, che ha trionfato domenica nella prima tappa alpina, era stato fatto partire, malgrado la positività al Covid-19, proprio per la sua carica virale bassa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA