Tre formidabili siciliani sul podio europeo

La Coppa Europa per club di scherma scattata oggi a Cagliari parla subito italiano. Nelle prime due finali di fioretto maschile e spada femminile sono infatti arrivati due medaglie continentali vinti dai fiorettisti del Gs Fiamme Gialle e dalle spadiste del Gs Fiamme Oro. Due podi che portano anche la firma di tre big della scherma siciliana.

Per i colori delle Fiamme Gialle in pedana l'acese Daniele Garozzo, oro e argento olimpico individuale, oro individuale e a squadre a Europei e Mondiali 2022 e il modicano Giorgio Avola oro a squadre ai Giochi di Londra 2012 e bronzo individuale agli Europei 2022. Il quartetto delle Fiamme Gialle completato da Guillame Bianchi e Giuseppe Franzoni, per la gioa del comandante, il Ten. Col. Gabriele Di Paolo, ha battuto in semifinale gli azzurri del Cs Carabinieri (45-28) e in finale hanno ceduto solo ai francesi dell'Issy Les Moulineaux col punteggio di 45 a 41.

Daniele Garozzo ha chiuso con un bottino personale di 4 vittorie e due sconfitte; Giorgio Avola con 4 vittorie una sconfitta e un pari.

L'altro titolo di giornata porta la firma del quartetto del Gs Fiamme Oro che schierava la formidabile catanese Alberta Santuccio che ha chiuso con un bilancio personale di 4 vittorie, 4 sconfitte e un pari. Le Fiamme Oro con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Traditi e Alice Clerici nei sedici hanno superato le greche dell'Ariston Paianias (45-24); negli otto le azzurre del Cs Aeronautica (27-26); in semifinale le altre italiane del Cs Esercito (30-26) e in finale la Polonia col punteggio di 33 a 29.

DOMANI GIORNATA FINALE. Domani gran chiusura con le finali di sciabola (maschile e femminile) e fioretto (femminili) con tanti big azzurri in pedana, da Alice Volpi campionessa in carica con le Fiamme Oro e Arianna Errigo (Carabinieri) e nella sciabola i campioni d'Italia del Cs Esercito.

