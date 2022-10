Trofeo delle Regioni: trionfo della Sicilia

Il Centro Olimpico Fijlkam di Ostia, è diventato la capitale dello Ju Jitsu con oltre 450 i partecipanti arrivati al PalaPellicone da tutta l'Italia che hanno dato vita ad una serie di eventi di spessore. Dallo stage dai grandi numeri e per la prima volta in assoluto con tutti gli stili riconosciuti dalla Fijlkam presenti; all'aggiornamento ufficiali di gara, esami di verifica per qualifiche tecniche, esami di Dan, verifiche per provenienti da enti di promozione sportiva e a conclusione è andato in scena il Trofeo delle Regioni per rappresentative di Fighting System che ha visto il successo della rappresentativa della Sicilia, per la categoria cadetti.

Pubblicità

I PROTAGONISTI. Il Trofeo delle Regioni ha visto salire sul tatami del PalaPellicone le squadre delle regioni che hanno combattuto nella specialità del Fighting System e a dominare la scena per la gioia di Enzo Vutera, responsabile regionale, la rappresentativa siciliana con questi formidabili atleti: 60 kg Lorenzo Di Leonforte (DaikiDojo); 66 kg Alessandro Magno e Salvatore Carraffa (Budokan); 73 kg Francesco Benincasa (Budokan) e Diego Cordaro (Dai-Ki Dojo); 81 kg Giuliano Cordaro (Dai-Ki Dojo); 52 kg Ilenia Zuccaro (Malù Od Fitness); 57 kg Desiree Zambito (Budokan) e 63 kg Vincenza Giallanza (Budokan).

Vincenza Giallanza (Budokan)

Ilenia Zuccaro (Asd Old Fintess)

Desire Zambitto (Budokan)

Salvatore Caraffa (Budokan)

Alessandro Magno (Budokan)

Giuliano Cordaro(Daiki Dojo)

Diego Cordaro (Daiki Dojo)

Francesco Benincasa (Budokan)

Lorenzo Di Leonforte (Dai-Ki Dojo Catania)



DAI-KI DOJO CATANIA LEADER. Al PalaPellicone per le gare Ajp nel brazilian Jiu Jitsu, la squadra della Dai-Ki Dojo Catania del maestro Giovanni Puglisi ha fatto il pieno di medaglie: Federico Finocchiaro oro Gi, Ettore Pidatella oro Gi e bronzo nel No Gi, Emanuele Giglio oro nel Gi e argento nel No Gi e Dario Licciardello argento nel Gi e convocati per la squadra azzurra Fijlkam di Ne Waza guidata dai tecnici Carmelo Guglielmino e Stefano Bertolazzi che ha conquistato 4 ori nella specialità Gi e 3 argento nella specialità No GI.​

Il maestro Giovanni Puglisi (Dai-Ki Dojo Catania)



Medagliere pieno anche per tutto il resto della squadra del maestro Giovanni Puglisi: Valerio Putrino argento nel Gi e nel No Gi, Alessandro Di Prima oro nel Gi, Belinda La Rocca argento nel Gi, Antonio Capra Bronzo nel Gi e Oro nel No Gi, Lorenzo Di Leonforte bronzo nel Gi, Diletta Longo argento nel Gi, Joaquin Celiz Pronello bronzo nel Gi, Andrea Fichera bronzo nel Gi,​ Nicoletta Milone argento nel Gi, Enrico Avola argento nel Gi. Buone anche le prove degli atleti Emanuele ed Emiliano Nania, Marco Capilli e Andrea Di Martino Andrea, finiti ai piedi del podio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA