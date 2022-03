ROMA, 29 MAR - Italia batte Turchia 3-2 (2-1) in una partita amichevole disputata sul terreno dello stadio Municipale Metropolitano di Konya (Turchia). I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Cengiz Under al 4', per gli azzurri Cristante al 35' e Raspadori al 39'; nel st per la Nazionale italiana ancora Raspadori al 24', infine per i turchi Dursun al 38'.

