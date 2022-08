Tv: Dazn-Sky accordo fatto, la app sulla piattaforma Comcast

ROMA, 04 AGO - C'e' l'intesa tra Dazn e Sky, e la Serie A più tutto lo sport di cui la Ott detiene i diritti sara' visibile ai tifosi anche dalla piattaforma Comcast. Lo apprende l'ANSA. E' stato infatti firmato un accordo Dazn-Sky che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati della pay tv di aderire ad una specifica offerta commerciale per vedere sul decoder il canale ZONA DAZN, con le 7 partite di ogni turno di serie A in esclusiva Dazn, complementari alle 3 trasmesse su Sky.

