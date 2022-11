Tweet 'antisemita', Irving-Nets donano 1 mln a gruppi anti-odio

NEW YORK, 03 NOV - Kyrie Irving e i Brooklyn Nets hanno annunciato che doneranno ciascuno 500.000 dollari alle organizzazioni anti-odio dopo che la star (no vax) dell'Nba ha twittato un documentario ritenuto antisemita la scorsa settimana. In una dichiarazione congiunta con i Nets e l'Anti-Defamation League (organizzazione senza scopo di lucro dedita alla lotta contro tutti i tipi di odio), il 30enne ha affermato di essersi assunto "la responsabilità per l'impatto negativo" che il suo post ha avuto nei confronti della comunità ebraica. "Sono contro tutte le forme di odio e oppressione e sostengo con forza le comunità che sono emarginate e colpite ogni giorno", ha affermato Irving. "Sono consapevole - ha spiegato - dell'impatto negativo del post nei confronti della comunità ebraica e me ne assumo la responsabilità. Non credo che tutto ciò che è stato detto nel documentario sia vero o rifletta la mia morale e i miei principi". Il giocatore dei Brooklyn Nets è stato criticato la scorsa settimana, tra gli altri, dal proprietario della squadra Joe Tsai e dalla Nba per aver twittato un link al film del 2018 'Hebrews to Negroes: Wake Up Black America', basato sull'omonimo libro di Ronald Dalton e giudicato antisemita dai gruppi per i diritti civili.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA