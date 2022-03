U.21: 27 convocati per Montenegro e Bosnia, cinque esordienti

ROMA, 18 MAR - Il tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha convocato 27 giocatori in vista del doppio impegno con Montenegro e Bosnia Erzegovina per le qualificazioni all'Europeo. Cinque volti nuovi nel gruppo azzurro: i difensori Antonio Candela (Cesena) e Mattia Viti (Empoli), il centrocampista Edoardo Bove (Roma) e gli attaccanti Nicolò Cambiaghi (Pordenone) e Gianluca Gaetano (Cremonese) Il programma prevede per venerdì 25 marzo, a Podgorica, il match col Montenegro e martedì 29 allo "Nereo Rocco" di Trieste quello con i bosniaci. Gli azzurrini - secondi in classifica nel Gruppo F ad una lunghezza dalla capolista Svezia ma con due gare in più da disputare - si ritroveranno la sera di comenica prossima a Tirrenia, dove sosterranno lunedì e martedì una doppia seduta di allenamento. Mercoledì, dopo la seduta mattiniera, la partenza per Podgorica. L'elenco dei convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina). Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Antonio Candela (Cesena), Simone Canestrelli (Crotone), Matteo Lovato (Cagliari), Kaleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli). Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Manolo Portanova (Genoa), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese). Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Gianluca Gaetano (Cremonese), Lorenzo Lucca (Pisa), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).

