U.21: domani sorteggi Euro 2025, Italia in prima fascia

ROMA, 01 FEB - In attesa di disputare la fase finale dell'Europeo del 2023 in Romania e Georgia, la Nazionale Under 21 conoscerà domani a Nyon - il sorteggio comincerà alle 9 - le avversarie della fase di qualificazione all'edizione 2025, che si giocherà in Slovacchia. Le 52 nazionali partecipanti, la Russia è ancora esclusa, si sfideranno tra marzo 2023 e novembre 2024 per 15 posti alla fase finale, a cui sono già qualificati di diritto i padroni di casa. Le squadre, suddivise in sei fasce, formeranno sette gironi da sei e due gironi da cinque. Gli Azzurrini sono inseriti in prima fascia, assieme a Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Olanda, Inghilterra, Danimarca e Romania. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le seste classificate) si qualificano direttamente alla fase finale dell'estate 2025. Le altre sei seconde classificate si contenderanno gli ultimi tre posti agli spareggi previsti a novembre 2024.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA