Ucraina: arrivati a Roma quattro atleti Taekwondo

ROMA, 17 MAR - Anche la Federazione italiana taekwondo si impegna per l'accoglienza ad atleti ucraini costretti a lasciare il loro Paese a causa della guerra. Sono arrivati a Roma da Bucarest quattro atleti - Maria Labuzova, classe 2000, e tre juniores - Renata Podolian, Oleksandr Chumachenko e Andrii Chumachenko - che sono ospitati a Roma presso il centro Fita di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa, dove si potranno allenare insieme alcuni dei campioni azzurri come Vito Dell'Aquila e Simone Alessio. "Sono felicissimo di averli qui con noi al Centro Giulio Onesti' - le parole del presidente della Fita, Angelo Cito -. Finalmente, dopo giorni di tentativi andati a vuoto per uscire dall'Ucraina, ieri ci sono riusciti e oggi sono arrivati qui da noi. La prima cosa che uno di loro ha chiesto appena arrivato è se oggi era previsto l'allenamento... Purtroppo - ha spiegato Cito - abbiamo perso le tracce di altri quattro atleti che aspettavamo, speriamo di ricevere loro notizie al più presto". Ad accogliere a Roma il gruppetto di atleti, l'allenatrice ucraina di taekwondo e psicologa dello sport Kateryna Chesnevska, che lavora in Italia.

