Ucraina:basket;club russi ancora fuori da Eurolega e Eurocup

MILANO, 16 GIU - I club russi sono ufficialmente fuori dall'Eurolega e dalla Eurocup anche per la stagione 2022/23. Lo ha stabilito oggi il board dell'ECA che ha quindi sospeso la licenza pluriennale del Cska Mosca, tra i membri fondatori della competizione. Alla base delle motivazioni con cui l'assemblea ha annunciato la decisione, che arriva dopo l'esclusione stabilita a marzo a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, ci sono "le crescenti difficoltà di giocare contro squadre di quel Paese, che includono restrizioni ai viaggi aerei e divieti o altre limitazioni al rilascio di visti ai residenti russi". L'ECA evidenzia come non si tratti di una scelta isolata: "Questa decisione ha preso in considerazione anche quelle analoghe prese da altre organizzazioni internazionali di sport di squadra come il CIO, la UEFA, la FIBA, la EHF (pallamano), la EHF (hockey) e la FIVB, tra le altre, nonché le dichiarazioni di 37 ministri dello sport europei che hanno affermato che alle squadre della Federazione Russa dovrebbe essere vietato di gareggiare nei loro Paesi". Alla prossima Eurolega parteciperanno l'Ax Milano e la Segafredo Bologna; le due wild card sono state assegnate al Partizan Belgrado e al Valencia. In Eurocup invece difenderanno la bandiera italiana la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Reyer Venezia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA