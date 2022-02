Ucraina: Chelsea, amministratori fiduciari non sciolgono riserva

ROMA, 28 FEB - Gli amministratori fiduciari della charity del Chelsea, a cui Roman Abramovich ha delegato la gestione ordinaria del club di Premier League, non hanno ancora sciolto le riserve se accettare il nuovo incarico. Secondo quanto appreso dalla BBC alcuni tra i sei professionisti coinvolti hanno richiesto esplicite garanzie circa la loro autonomia decisionale, e vogliono anche verificare le possibili ripercussioni legali circa il nuovo ruolo in seno alla società. Sabato, alla vigilia della Coppa di Lega persa ai rigori dal Chelsea contro il Liverpool, Abramovich aveva annunciato, tramite un comunicato stampa, di aver passato "l'amministrazione e gli interessi" del club al consiglio che gestisce l'ente benefico direttamente collegato al Chelsea. A distanza di due giorni questo passaggio di consegne formalmente non è stato ancora ultimato.

