Ucraina:Coe "inorriditi, sport intensifichi sforzi per pace"

ROMA, 01 MAR - "Il mondo è inorridito da ciò che la Russia ha fatto, aiutato e favorito dalla Bielorussia. I leader mondiali hanno cercato di evitare questa invasione con mezzi diplomatici, ma inutilmente data l'incrollabile intenzione della Russia di invadere l'Ucraina. Le sanzioni senza precedenti imposte a Russia e Bielorussia da paesi e industrie di tutto il mondo sembrano essere l'unico modo pacifico per interrompere e disabilitare le attuali intenzioni della Russia e ripristinare la pace", ha detto il presidente di World Athletics Sebastian Coe in un discorso al Consiglio. . "Chi mi conosce capirà che imporre sanzioni agli atleti per le azioni del loro governo va controcorrente - ha aggiunto - Mi sono scagliato contro la pratica dei politici che prendono di mira gli atleti e lo sport per fare punti politici quando altri settori continuano a occuparsi dei loro affari. Questo è diverso poiché governi, imprese e altre organizzazioni internazionali hanno imposto sanzioni e misure contro la Russia in tutti i settori. Lo sport deve intensificare e unirsi a questi sforzi per porre fine a questa guerra e ripristinare la pace. Non possiamo e non dobbiamo farne a meno".

