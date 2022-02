Ucraina, De Zerbi e il suo staff al sicuro in Ungheria: presto il rientro in Italia

Un viaggio nella notte, in treno, l'arrivo in Ungheria alle prime luci dell'alba, adesso il tentativo di trovare un volo per tornare in Italia. L'odissea di Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk e dei collaboratori tecnici Paolo Bianco e Davide Possanzini, sembra volgere al termine. Dopo aver lasciato ieri l’hotel Opera di Kiev, lo staff tecnico è arrivato dopo un lungo viaggio tra treno e bus sino a Budapest, da dove ora tutti faranno rientro in aereo in patria a Milano. Ad aiutare l’ex mister del Sassuolo e il suo staff, la Federcalcio del presidente Gravina e l’Uefa.

Dal giorno in cui a Kiev è scoppiata la guerra e fino a poche ore fa, lo staff tecnico italiano del club ucraino, che comprende i tre ex giocatori del Catania, ha vissuto nei sotterranei dell'hotel che ospitava la squadra reduce dal ritiro invernale in Turchia. Sono stati giorni interminabili, di grande paura, di incertezze, monitorate in Italia dal portavoce di De Zerbi, il siciliano Giuseppe Sapienza, che ha fatto il possibile per far sentire la vicinanza personale e del calcio italiano mentre, dall'altro canto, venivano informate e sensibilizzate le istituzioni calcistiche.

Attesa e cautela fino a quando, ieri, si è palesata la possibilità di un trasferimento che è avvenuto in gran segreto. I tre ex rossazzurri, così come tutto lo staff tecnico, hanno staccato i contatti con l'Italia per trasferirsi senza essere intercettati.

De Zerbi ha prima atteso che i sui calciatori brasiliani fossero al sicuro (erano stati trasferiti il giorno prima), poi si sono mossi grazie all'intervento dell'ambasciata e dei vertici italiani della Federcalcio e alla mediazione della Fifa. In tarda mattinata, Paolo Bianco ha pubblicato una foto che ritrae tutto lo staff tecnico del club ucraino all'aeroporto di Budapest. Nelle prossime ore il ritorno in Italia dovrebbe essere assicurato da un volo che non è stato specificato da quale aeroporto verrà fatto decollare. Un incubo che, almeno per loro, sta per terminare.

