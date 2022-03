Ucraina: FIFA stanzia un milione di dollari per aiuti umanitari

ROMA, 19 MAR - La Fifa ha stanziato un milione di dollari (circa 900mila euro) per aiutare le vittime della crisi umanitaria in Ucraina, causata dall'invasione dell'esercito russo. Questa somma dovrebbe consentire di "soddisfare i bisogni che sono stati individuati come i più urgenti", ha sottolineato in una nota la Fifa, che ha già inviato, tramite la sua fondazione, mezzi di primo soccorso. "La Fondazione Fifa è pronta a fornire parte dell'assistenza necessaria lavorando insieme alle comunità calcistiche in Ucraina e nella regione", ha affermato il presidente Gianni Infantino. Dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio, il mondo del calcio ha moltiplicato le iniziative a sostegno dell'Ucraina. La Fifa ha anche sanzionato la Russia, escludendola in particolare dalle qualificazioni ai Mondiali di novembre-dicembre in Qatar.

