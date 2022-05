Ucraina: Figc e Croce Rossa, in consegna materiale per emergenza

ROMA, 13 MAG - Sarà consegnato nelle prossime ore dalla Croce Rossa Italiana il materiale tecnico-sportivo e casual donato dalla FIGC per l'Emergenza Ucraina. Si tratta di oltre 10.000 articoli per un valore complessivo di circa 220.000 euro, che saranno distribuiti nei territori colpiti dal conflitto e destinati alle persone più fragili. Sono tante le iniziative messe in campo dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che in occasione del turno di campionato dello scorso 26 e 27 febbraio come segnale di pace dopo l'inizio dei conflitti tra Russia e Ucraina aveva disposto il posticipo di 5 minuti sull'inizio delle gare, senza distinzione tra professionisti e dilettanti. Con il supporto della UEFA, la Federcalcio ha fatto in modo che la Nazionale Under 17 dell'Ucraina raggiungesse in sicurezza l'Italia per disputare le gare della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo ospitata dal 20 al 26 aprile in provincia di Siena. Nell'ambito della partnership con il 'Bambino Gesù', la FIGC ha devoluto all'ospedale pediatrico una parte dell'incasso della gara tra la Nazionale e la Macedonia del Nord (21.000 euro) per sostenere le attività di accoglienza dei bambini e delle famiglie ucraine in fuga. Nelle scorse settimane, inoltre, i dipendenti della Federazione hanno partecipato ad una raccolta di prodotti alimentari e medicinali e altri bene di prima necessità per la popolazione ucraina. Subito dopo l'inizio della guerra, la Federazione aveva aperto al tesseramento dei giovani ucraini in fuga, stabilendo che i minori provenienti dall'Ucraina potessero essere tesserati, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, fino alla fine della stagione sportiva. La FIGC si è fatta carico anche degli oneri previsti per il tesseramento e della copertura assicurativa. Grazie alla sinergia tra UEFA, FIGC e AIA l'Italia ha aperto le porte all'arbitro ucraino Kateryna Monzul, che ha potuto così proseguire la sua carriera lasciandosi alle spalle le difficoltà logistiche causate dal conflitto. Monzul ha esordito in Italia dirigendo lo scorso 20 marzo l'incontro della Serie A femminile TimVision Inter-Sampdoria.

