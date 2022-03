Ucraina:ginnasta russo con Z guerra, Fig avvia iter squalifica

ROMA, 07 MAR - La federazione internazionale di ginnastica ha avviato l'iter di squalifica per Ivan Kuliak, il ginnasta russo che ieri a Doha, in Coppa del Mondo, ha sfoggiato sulla maglia la Z scritta sui carri armati russi entrati in Ucraina, mentre riceva il bronzo della gara delle parallele vinta dall'ucraino Illia Kovtun. "La International Gymnastics Federation (Fig) conferma che chiederà alla Gymnastics Ethics Foundation di aprire un procedimento disciplinare contro Ivan Kuliak in seguito al suo comportamento scioccante in una gara della Coppa del mondo a Doha, in Qatar", la nota della federazione, secondo il britannico 'Guardian'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA