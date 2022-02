Ucraina: Gp Sochi a settembre, F1 'monitoriamo situazione'

ROMA, 24 FEB - "La Formula 1 sta osservando da vicino gli sviluppi molto fluidi che stanno accadendo, come tanti altri. E al momento non abbiamo ulteriori commenti sulla gara in programma il prossimo mese di settembre. Continueremo a monitorare strettamente la situazione". Questo il comunicato ufficiale della Formula 1, la cui proprietà è americana, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il prossimo 25 settembre è in programma il GP di Sochi, mentre per il 2023 è prevista un'altra tappa del Circus, a San Pietroburgo. Le ripercussioni della guerra in Ucraina potrebbero avere conseguenze non solo per i Gp ma anche per i team come la Haas di proprietà americana, ma finanziata da sponsor russi. Il team di Mick Schumacher e del pilota russo 'benedetto' da Putin Nikita Mazepin potrebbe avere problemi di liquidità nel caso fossero chiusi i rubinetti allo sponsor russo chimico Uralkali.

