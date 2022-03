Ucraina: Lega Serie B in campo contro guerra, scritta in tv

ROMA, 01 MAR - "Il calcio è per la pace". Queste le parole del presidente della Lega calcio di Serie B, Mauro Balata, per il turno infrasettimanale, valido per la 27/a giornata di campionato. Oggi e domani, in occasione delle partite di Serie, verrà inserito in sovrimpressione nelle dirette tv dei tre broadcaster ufficiali (Dazn, Helbiz e Sky) il messaggio 'B for peace'. Dopo il segnale lanciato dal calcio italiano nello scorso week-end, con le partite scattate con 5' di ritardo, proseguono le iniziative a difesa della pace.

