Ucraina: Malagò "finale Champions? Dopo Uefa altri seguiranno"

ROMA, 25 FEB - "Quando ho visto ieri l'involuzione e il disastro di quello che stava succedendo, ho subito pensato che tutto questo sarebbe stato deliberato. La Uefa è il calcio in Europa ed è stata la prima ma vedrete che nel giro di poco sarà seguita da tanti altri". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando la decisione della Uefa di spostare la finale di Champions da San Pietroburgo a Parigi per la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il capo dello sport ha parlato a margine della Giornata Europea contro le molestie nella sede di Roma del Parlamento Europeo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA