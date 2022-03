Ucraina, Malagò: "Il mondo dello sport sta facendo il possibile"

MILANO, 09 MAR - "Il corso della storia sta prendendo una piega per cui è pensabile che qualche nazione non ci sia alla prossima Olimpiade. Il mondo dello sport sta facendo il massimo per supportare il popolo ucraino". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a San Siro, dopo la Giunta nazionale andata in scena questa mattina nell'Allianz Tower di Milano. "Noi come Coni stiamo svuotando i nostri magazzini e stiamo mandando tutto per dare, tramite il Cio che ha individuato il Comitato olimpico ungherese, alle popolazioni ciò che serve in termini di abbigliamento, giacche a vento e materiale - ha proseguito Malagò -. Sono in contatto con Sergej Bubka, membro Cio e presidente del Comitato olimpico ucraino, e da parte nostra stiamo dando supporto per ospitare atleti di varie federazioni nei nostri centri di preparazione. Atleti russi e bielorussi esclusi da Paralimpiadi? Come Cio, non c'erano alternative, gli altri atleti non volevano gareggiare".

