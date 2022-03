Ucraina: Mykolenko attacca Dzyuba, "voi tacete e civili muoiono"

ROMA, 02 MAR - Il difensore ucraino dell'Everton, Vitaliy Mykolenko, ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio, rimasta silente sull'invasione dell'Ucraina. Mykolenko ha detto che il capitano Artem Dzyuba e la sua squadra rimarranno "rinchiusi in una prigione per il resto della loro vita". "Mentre voi bastardi rimanete in silenzio - ha scritto - dei civili pacifici vengono uccisi in Ucraina". Mykolenko era stato visto in lacrime mentre abbracciava in campo il suo connazionale Oleksandr Zinchenko del Manchester City, prima della partita di sabato a Goodison Park.

