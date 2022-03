Ucraina: Paltrinieri, mio amico Romanchuk sta combattendo a Kiev

ROMA, 01 MAR - "E' una situazione assurda, lo sto sentendo giornalmente Romanchuk. Abita in periferia a Kiev, ieri mi ha detto che si stava spostando che era suonato l'allarme anche nella sua zona. La cosa sorprendente è che io gli ho detto molte volte che se voleva poteva venire qui in Italia, io l'avrei ospitato. Ma invece lui preferisce restare lì, dice che vuole combattere fino alla fine". Lo ha raccontato il nuotatore azzurro e olimpionico dei 1500 metri Gregorio Paltrinieri, parlando dell'amico ucraino Romanchuk rimasto in patria nonostante la guerra. "Non credo sia già in prima linea in strada ma si sta mobilitando per questo - ha spiegato Greg a margine del naming event di Ita presso la sala lounge 'Piazza di Spagna' all'Aeroporto di Roma Fiumicino - Io lo sento su whatsapp e Instagram, lui ha un forte senso patriottico, vuole combattere per il suo paese. Capisco quello che sta vivendo".

