Ucraina: Shevchenko 'amiamo la libertà, insieme vinceremo'

ROMA, 23 FEB - "Insieme vinceremo, gloria all'Ucraina!": Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e già ct dell'Ucraina, interviene così - con un post sui social e l'immmagine dei confini del suo Paese con la bandiera nazionale - dopo i venti di guerra con la Russia nelle ultime ore. "Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese - scrive Sheva - Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci!Insieme vinceremo!".

