Ucraina: Uefa mette al bando club e nazionali Russia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 02 MAG - Le squadre di club russe sono state escluse dalla Champions League e dalle altre competizioni per club per la stagione 2022-2023 e la nazionale femminile russa da Euro-2022, cui parteciperà al suo posto il Portogallo. "La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa per club nella stagione 2022/23", si legge in una nota dell'Uefa. I club russi e le varie nazionali erano stati sospesi "fino a nuovo avviso" dalla confederazione europea già a febbraio a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ora l'Uefa ha reso note le proprie decisioni, che riguardano sia le competizioni continentali per nazionali sia quelle per club, di calcio maschile e femminile, le giovanili e anche il futsal. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA