Udinese; Becao operato, a rischio per la prima di campionato

UDINE, 23 LUG - Il difensore brasiliano dell'Udinese Rodrigo Becao è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nella amichevole con il Bayer Leverkusen. L'operazione, eseguita a Trieste dal prof.Massimo Robiony, è perfettamente riuscita, fa sapere il club friulano. Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di recupero ma è a rischio la presenza di Becao per la prima di campionato, il 13 agosto prossimo, con il Milan.

