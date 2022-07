Udinese: rinnovo a sorpresa per Nestorovski

UDINE, 04 LUG - Proprio nel giorno del raduno pre-campionato, l'Udinese ha annunciato, non senza sorpresa, il rinnovo, per un anno, del contratto dell'attaccante Ilija Nestorovski, 32 anni, che era scaduto lo scorso 30 giugno. Nei mesi scorsi erano state avviate trattative, che però non erano andate a buon fine. Oggi, il Club bianconero ha invece diffuso una nota in cui comunica il nuovo accordo annuale. "Ilija continua, così, la sua avventura in bianconero per raggiungere insieme nuovi ambiziosi traguardi", è l'auspicio espresso dalla società dei Pozzo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA