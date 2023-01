Udinese: Sottil, ho visto una sola squadra in campo

UDINE, 04 GEN - "Ho visto una sola squadra in campo, che era l'Udinese, quindi vedo tutto positivo. I gol arriveranno perché la preoccupazione ci deve essere quando non crei occasioni non quando tiri 21 volte verso la porta avversaria". E l'analisi del pareggio con l'Empoli dell'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil in conferenza stampa. "L'unico neo è migliorare la fase realizzativa - ha aggiunto - perché i tiri nello specchio sono stati solo 3. In ogni caso, sono molto contento di questa prima giornata dopo il Mondiale: incontravamo una squadra tosta che non ci ha mai impensierito tranne nell'amnesia del gol a freddo. Le sostituzioni contemporanee di Beto, Pereyra e Udogie sono state determinate dalle loro condizioni fisiche: hanno resistito anche più di ciò che pensassi. Ora testa alla Juve che affrontiamo tra soli tre giorni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA